النيابة تنتدب الأدلة الجنائية ولجنة لحصر تلفيات مقر نقابة محامى طلخا

أمر المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بتشكيل فريق للتحقيق مع 40 متهما والاستماع إلى أقوالهم فى التهم الموجة إليهم، بالضرب والاعتداء على ممتلكات الغير وإتلاف مقر نقابة المحامين بطلخا وحيازة أسلحة.

وكلف المحامى العام رئيس نيابة طلخا بعمل معاينة لمقر نقابة المحامين، وإرسال الأدلة الجنائية، كما أمر بانتداب لجنة من المحافظة لبيان وحصر قيمة التلفيات التى وقعت بالنقابة.

وكانت نقابة المحامين بطلخا شهدت بعض أعمال العنف والشغب بين مؤجرى قاعات النقابة وبين أعضاء النقابة، نتيجة قيام أعضاء النقابة بفسخ العقد وفتح واستلام القاعات بدون التفاوض مع المؤجر.

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