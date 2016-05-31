الحكم على ملكة جمال سابقة لتركيا بالسجن 14 شهرا لإهانة إردوغان

حُكم على ملكة جمال سابقة لتركيا بالسجن 14 شهرا يوم الثلاثاء لإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان من خلال قصيدة نشرتها على موقع انستجرام وهي أحدث شخص ضمن 12 شخصا على الأقل يواجهون هذا الحكم.

وبحسب رويترز قالت وسائل إعلام محلية إن محكمة في اسطنبول أدانت العارضة مروة بويوكساراك (27 عاما) بتهمة إهانة مسؤول في الدولة لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بشرط ألا تكرر هذا الفعل لمدة خمسة أعوام.

وإهانة الرئيس تهمة تصل عقوبتها للسجن 4 أعوام في تركيا. وكان من النادر استخدام هذا القانون إلى أن تولى إردوغان الرئاسة في أغسطس آب 2014 ومنذ ذلك الحين فتح مدعون أكثر من 1800 قضية بتهمة إهانته بما في ذلك ضد رسامي كاريكاتير وصحفيين ومراهقين.

وأقام مدعون قضية أيضا ضد ممثل كوميدي ألماني سخر من إردوغان على التلفزيون الألماني.

واحتجزت بويوكساراك التي توجت ملكة جمال تركيا عام 2006 لفترة قصيرة العام الماضي بعد أن نشرت قصيدتها على انستجرام في 2014 والتي كانت تتحدث عن فضيحة فساد كبيرة في تركيا في ذلك العام.