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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح ملحق مديرية التعليم الجديد

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح ملحق مديرية التعليم الجديد بالصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح ملحق مديرية التعليم الجديد
افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مبنى الملحق الجديد لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بتكلفة مليون و80 ألف جنيه، على مساحة 165 متر مربع، مكون من ثلاثة طوابق.

وقال محافظ كفر الشيخ، عند الحديث عن تطوير التعليم فإنه يتم التركيز على تطوير المناهج باعتبارها عصب التعليم وأساسه، كما أن هناك جوانب لا تقل عن ذلك أهمية ومنها البيئة التى تحتضن وتفعّل هذه المناهج، ومناخ العملية التربوية والتعليمية، وتطوير المبانى ومستوى المعلمين، وتوفير البنية الأساسية للتربية والتعليم وفق شروط تضمن بناء جيل قادر على صنع حاضر ومستقبل بلاده.

من جانبها قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المبنى الجديد على مساحة 165مترا بتكلفة مليون و80 ألف جنيه ومدة العمل 9 أشهر، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق.

وأضافت وكيل الوزارة أن المبنى الجديد يضم عددًا من المكاتب، منها مكتب وكيل الوزارة والعاملين بالمكتب وإدارة الإعلام وإدارة العلاقات العامة، وإدارة التخطيط وإدارة المتابعة وغيرها من الإدارات، كما يبقى عدد من الإدارات التابعة للمديرية كما هى بالمبنى القديم.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد السيد، المستشار العسكرى للمحافظة، والمحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندسة مها عبيد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، واللواء إبراهيم عوض مساعد مدير الأمن، والمهندس وفائى الشناوى رئيس قطاع كفر الشيخ بهيئة الأبنية التعليمية.

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى الملحق الجديد لمديرية التربية والتعليم (1)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى الملحق الجديد لمديرية التربية والتعليم (2)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى الملحق الجديد لمديرية التربية والتعليم (3)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى الملحق الجديد لمديرية التربية والتعليم (4)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى الملحق الجديد لمديرية التربية والتعليم (5)


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