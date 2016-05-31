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النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا فى وفاة "ميار" ضحية الختان بالسويس

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النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا فى وفاة "ميار" ضحية الختان بالسويس النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا فى وفاة "ميار" ضحية الختان بالسويس
قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقات موسعة فى واقعة وفاة الفتاة ميار البالغة من العمر 17 عامًا، عقب إجراء عملية ختان داخل أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة السويس بالمخالفة للقانون.

وقال المستشار محمد سمير، مدير مركز المعلومات بالنيابة الإدارية والمتحدث الرسمى فى بيان إن المركز رصد من خلال متابعة وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، واقعة وفاة الفتاة وغلق المستشفى المخالف.

وأوضح "سمير" أنه نظرًا لما تمثله الواقعة من شبهة إهمال جسيم من قبل المختصين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس، فى إعمال الرقابة اللازمة على المستشفيات التابعة لها، وعدم تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المستشفى المخالفة، قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالتها للتحقيق بالمكتب الفنى.

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