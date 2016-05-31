ننشر أسماء شهداء ومصابى الحادث الإرهابى بسيناء

ينشر "اليوم السابع" أسماء شهداء الحادث الإرهابى، الذى وقع اليوم الثلاثاء، بشمال سيناء، وراح ضحيته 6 مجندين، وأصيب 5 آخرين، إثر انفجار عبوتين ناسفتين على طريق مدرعتين بشرق العريش.

وقال مصدر أمنى إن الشهداء هم: "العريف، عبد السميع محمد عبد السميع، 20 سنة، من محافظة الشرقية، والعريف عبد الحميد نصر بلال، 45 سنة، من محافظة الغربية، والمساعد، عبده محمد عبد السلام، 42 سنة، من محافظة المنوفية، والرقيب، محمد أحمد صديق، 21 سنة، من محافظة القليوبية، والمجند، محمود عادل طه، 24 سنة، من محافظة الدقهلية، والمجند، باسم جمال محمد، 23 سنة، من المنوفية.

وأضاف أن المصابين هم "النقيب، محمد عبد الرازق محمد، 26 سنة، من محافظة القليوبية، والمجندون، أحمد فتح الله، 22 سنة، من القاهرة، وعلى فتحى عمر، 21 سنة، من محافظة الدقهلية، وأحمد صالح أحمد، 22 سنة، من الدقهلية، ومحمد رمضان صديق، 21 سنة، من القليوبية، وأحمد محمد خضر، من القاهرة.

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