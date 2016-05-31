آريال باور جل الجديد... قوة التنظيف من غسلة واحدة

هناك رابط وثيق بين الأم والابنة، ولكن قد ينشأ توتر فيما بينهما كذلك. فالأم تؤمن بأن الطرق القديمة هي الأفضل، تماماً كما علّمتها والدتها. أما الابنة فتتطلع إلى المستقبل وتحب تجربة ما هو جديد، فما الجديد الذي يتوجب تجربته لدى كل الفتيات.

وعلى الرغم من إقبال جميع الفتيات على الخيارات العصرية، لكنهن تعلّمن كل ما يعرفنه بالفعل من أمهاتهن، كالطهي والتنظيف وطريقة الغسيل ورعاية الأسرة. قد تضع الفتاة لمستها العصرية على الأشياء؛ ولكن هناك دروساً في الحياة وعادات استمدتها من والدتها. مع الوقت، تنعكس الأدوار وتصبح الابنة معلمة لوالدتها أيضاً، وخاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة كالحاسوب وأجهزة المطبخ الجديدة والمنتجات العصرية.

علاقة متبادلة

لأن آريال يدرك أنه بإمكاننا التعلم من الماضي تماماً كما نتعلم من مستقبلنا، وكما هو الحال في علاقة الأم والابنة، فعملية التعليم مستمرة فنحن نتبادل النصائح والمشورة لتحقيق أفضل النتائج. ومن خلال الدمج بين القديم والحديث، يمكننا اكتشاف المزايا التي يساهم بها كل جيل.

لهذا السبب ابتكر آريال منتج باورجل، وهو منظف سائل يجمع بين التقليدي والعصري ويمنحك قوة مضاعفة لإزالة البقع مقارنة بمسحوق الغسيل. حيث قوة التنظيف في مسحوق الغسيل، تحقق نتائج أفضل في إزالة البقع من غسلة واحدة.

ولهذا، لا فرق بين المعلم والتلميذ هنا، فالجميع يتفق على ان آريالباور جيل يحقق أفضل إزالة للبقع في غسلة واحدة.

آريال باور جل الجديد يضاعف قوة التنظيف في مساحيق الغسيل، ليمنحك إزالة أفضل للبقع في غسلة واحدة.

التنظيف

آريال باور جل ينظف بعمق لأنه مدعم بمركب التنظيف العميق، وهي تركيبة من العوامل المنظفة التي ابتكرتها بروكتر أند غامبل، ويمكنها إزالة البقع الدهنية وغيرها من الأوساخ الشائعة، لتمنحك نظافة استثنائية وإزالة البقع تماماً من ألياف القماش بحيث لا يبقى لها أي أثر مرئي.

الحماية

يحظى آريال باور جل بقوة تقنيات الحماية المتطورة أدفانسبروتكت التي تحمي الألياف من تجمّع الأوساخ وتراكمها، فهو ينظف كمسحوق ويعتني بالملابس كسائل.

الرونق

آريال باور جل يضفي على ملابسك رونقاً مدهشاً حيث يمنحها انتعاش آريال الرائع ورائحة النظافة المميزة .