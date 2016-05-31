5 نصائح يومية في تدبير غرف النوم

لا بدّ من توضيب غرفة النوم فور الاستيقاظ، وتطبيق نصائح التدبير الآتية:

1. افتحي نوافذ الغرفة، يومياً، حتى تدخل الشمس الأخيرة، ويتجدّد الهواء فيها.

2. احرصي على تهوئة فرشة النوم مرّة كل أسبوع، من خلال وضعها في الشمس خارجاً لبضع ساعات؛ مما يساعد على التخلص من الرطوبة والروائح الكريهة التي قد تؤدي إلى العفونة.

3. رتّبي الأسرّة حال الاستيقاظ من النوم. علماً بأن الأمر لا يستغرق أكثر من دقيقتين.

4. إرمي الأوراق المبعثرة على الأرض في سلّة القمامة.

5. ضعي نقطة من العطر على لمبة الإضاءة وهي مطفأة في غرفة النوم، وذلك لتنتشر رائحة العطر بفعل الحرارة عند إضاءتها.