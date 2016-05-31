المجلس الرئاسى الليبى يعين العميد على الأحرش رئيسًا لحرس المنشآت النفطية

>أصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية قرارًا اليوم الثلاثاء، بتعيين العميد على حسين الأحرش ، رئيسًا لجهاز حرس المنشآت النفطية .

وذكر القرار - الذى صدر اليوم - أن تعيين الأحرش جاء بناءً على مذكرة وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق مهدى البرغثى.

وفى السياق، قال آمر القطاع الحدودى فى إجدابيا عضو الغرفة العسكرية المشكّلة من قبل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، العقيد بشير بوضفيرة، إن قرار تعيين رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية يهدف إلى توحيد قيادة جهاز الحرس، الذى كان يعانى ازدواجية نتيجة الانقسامات الموجودة فى البلاد.

ووفق القرار الذى صدر عن المجلس الرئاسى اليوم، فإن إبراهيم الجضران سيحتفظ بموقعه السابق، كآمر لفرع جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، بينما يتولى الأحرش رئاسة الجهاز.

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