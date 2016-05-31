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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا ويكون مغبرا بوجه عام مع إنخفاض آخر في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية آحيانا على البحر مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح :  غربية - شمالية غربية " 20 - 35 " 40 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية " 35 - 50 " 60 كم/ ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاث أقدام إلى خمس وست أقدام قرب الساحل ومن ثمان الى عشر و 12 قدما بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و 58 دقيقة صباحا وعند الساعة العاشرة و 12 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثالثة و 16 دقيقة مساء  .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    35      26              75       15 .
> دبي                        36      27              75       20 .
> الشارقة                   35      26              80       20.
> عجمان                    37      28              80       20.
> أم القيوين                37       28             80        20 .
> رأس الخيمة             38       25             85        15 .
> الفجيرة                   44       25             70       10.
> العين                     40       29              80       10 .
> ليوا                       40      28               75       15 .
> الرويس                  38      26               80       25 .
> السلع                    35       26               80       30.
> دلما                      35      26               80       35 .
> طنب الصغرى          34      25               85       40 .
> طنب الكبرى            34      25               85       40 .
> أبوموسى               35       27               80       35.
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