بالصور.. القوات المسلحة توزع 16 ألف كرتونة رمضان بمراكز الدقهلية

وزعت القوات المسلحة بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع إدارة التنمية البشرية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، 16ألفا و250 كرتونة رمضانية لعمال الخدمات المعاونة والسائقين وعمال النظافة والمحتاجين من المواطنين بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

وقالت الدكتورة هدى بلاط مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة، إن المحافظة قامت بالتنسيق مع العميد أحمد طلعت المستشار العسكرى للمحافظة بتشكيل فريق عمل من إدارة التنمية البشرية لاستلام ونقل وتوزيع الكراتين الرمضانية وتوصيلها لمستحقيها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

وأكد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، على استمرار الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للتنمية البشرية من أجل تقديم المزيد من الدعم والمساندة للحالات الاجتماعية والإنسانية ليس فقط فى شهر رمضان المبارك، بل استمرار هذا الدعم على مدار العام، وذلك بتعاون القادرين وأهل الخير ورجال الأعمال من أبناء الدقهلية.

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