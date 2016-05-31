محافظ الدقهلية يربط مكافآت المجلس التنفيذى بكمية القمامة المنقولة للمقالب

قرر المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، تكليف مدير الشئون المالية والإدارية بعرض تقرير شهرى بنسب توريد ونقل القمامة من المراكز بنطاق المحافظة إلى المقالب العمومية، لمعرفة مستوى الأداء لكل مركز .

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده المحافظ اليوم للجهاز التنفيذى بديوان عام محافظة الدقهلية بحضور مسئولى الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات بدائرة المحافظة ومديرى الإدارات بديوان عام المحافظة.

وقرر إمام إيقاف صرف حوافز الشهر الجارى لكل المراكز والمدن والأحياء لإعادة تقييم أداء العاملين، حيث ربط الحوافز بالأداء وصرف مكافأة كل مركز ومدينة وحى تزيد نسبة توريد القمامة عن 90% .

وشدد المحافظ على معاقبة مصانع تدوير القمامة التى تخالف شروط التعاقد ماليا وليس مجرد الغلق، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة بنطاق كل مركز وتقرير يومى لعدد المخالفات، مشددا على أن يكون العمل على مدار (24) ساعة طوال شهر رمضان وتحفيز المتميزين حسب الأداء.

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