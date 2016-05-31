تثبيت 17 من المتعاقدين بديوان عام محافظة بنى سويف والوحدات المحلية

أصدر المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، قراراً يحمل رقم (5947) لسنة 2016م، بتعيين 17 من المتعاقدين على بند 2/3 بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية وتثبيتهم على درجات دائمة على حساب الصناديق والحسابات الخاصة "الباب الأول" بموازنة السنة المالية 2015/2016م.

تضمن القرار، حسبما أعلنت ادارة العلاقات العامة والإعلام فى بيان إعلامى، اليوم الثلاثاء، تثبيت 13 متعاقداً من العاملين المؤقتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بالإضافة إلى تثبيت 4 متعاقدين بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف تحقيق الأمان الوظيفى، وتقنين أوضاعهم الوظيفية، وتوفير الاستقرار النفسى والأسرى لهم، وتخفيف الأعباء عنهم.

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