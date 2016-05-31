أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تثبيت 17 من المتعاقدين بديوان عام محافظة بنى سويف والوحدات المحلية

Google+ Print
تثبيت 17 من المتعاقدين بديوان عام محافظة بنى سويف والوحدات المحلية تثبيت 17 من المتعاقدين بديوان عام محافظة بنى سويف والوحدات المحلية
أصدر المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، قراراً يحمل رقم (5947) لسنة 2016م، بتعيين 17 من المتعاقدين على بند 2/3 بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية وتثبيتهم على درجات دائمة على حساب الصناديق والحسابات الخاصة "الباب الأول" بموازنة السنة المالية 2015/2016م.

تضمن القرار، حسبما أعلنت ادارة العلاقات العامة والإعلام فى بيان إعلامى، اليوم الثلاثاء، تثبيت 13 متعاقداً من العاملين المؤقتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بالإضافة إلى تثبيت 4 متعاقدين بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف تحقيق الأمان الوظيفى، وتقنين أوضاعهم الوظيفية، وتوفير الاستقرار النفسى والأسرى لهم، وتخفيف الأعباء عنهم.


>- محافظ بنى سويف يوجه بحصر المبانى المخالفة واتخاذ الإجرائات القانونية ضدها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365