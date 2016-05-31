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الرئيس التونسى يناقش مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الوضع على الحدود

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الرئيس التونسى يناقش مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الوضع على الحدود الرئيس التونسى يناقش مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الوضع على الحدود

>عقد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج اجتماعا مع المجلس الأعلى للجيش لتقييم الوضع الأمنى للبلاد، خاصة فيما يتعلق بالوضع على الحدود.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الاجتماع تتطرق إلى تنفيذ القرارات المعلنة بمناسبة الذكرى الـ 59 لتأسيس الجيش الوطني، خاصة تحسين الظروف المعيشية للعسكريين والتصنيع العسكرى.

ونقل البيان عن وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى قوله إن المجلس أكد على مواصلة دعم المؤسسة العسكرية بمعدات حديثة وتعميق التعاون مع الدول الصديقة فى مجالى الاستعلامات ومراقبة الحدود.
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