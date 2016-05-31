الجامعة العربية ترحب بمبادرة حاكم الشارقة باستضافة برلمان الطفل العربى

رحبت جامعة الدول العربية بمبادرة حاكم الشارقة سلطان القاسمى باستضافة برلمان الطفل العربى، وأمانته العامة وتقديم كافة أشكال الدعم له وتحمل كافة تكاليفه.

وأكدت السفيرة إيناس مكاوى مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية فى تصريح لها على هامش فعاليات المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة، الذى عقد اليوم بالجامعة العربية، أهمية تلك المبادرة، والتى تسهم فى تفعيل قرار جامعة الدول العربية الصادر عن قمة سرت لعام 2010م، والذى يوصى بإنشاء برلمانا للطفل العربى، لكى يرعى مصالح الطفل العربى، ويكون معنيا بتفعيل القوانين والتشريعات اللازمة من أجل حماية حقوق الطفل العربى، ويكون مرجعا وممثلا عربيا لشؤون الطفل العربى محليا وإقليميا ودوليا.

وأوضحت مكاوى أن الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق مبادرته باستضافة مقر البرلمان العربى للطفل وأمانته العامة، وتقديم كافة أشكال الدعم له وتحمل كافة تكاليفه.

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