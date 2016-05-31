بالصور.. الأمن يلقى القبض على 40 شخصا فى أحداث نقابة محامى طلخا

قال مصدر أمنى بمركز شرطة طلخا، فى محافظة الدقهلية، إن قوات الأمن نجحت فى القبض على 40 شخصا، فى أحداث نقابة محامين طلخا ليلة أمس.

وأضاف المصدر لـ "اليوم السابع" إنه تم عرض جميع المتهمين على النيابة، وجاري التحقيق معهم بمقر النيابة الكلية بمجمع محاكم المنصورة، ومن بين المقبوض عليهم مايزيد عن 30 شخصا مصابا جراء الاشتباكات.

- تفاصيل 6 ساعات اشتباكات بين "محامى طلخا" وبلطجية.. خارجون عن القانون يقتحمون مقر النقابة ليضرموا النار بها.. والأمن يصل بعد 3 ساعات.. إصابة 6 محامين والقبض على 15 متورطا 4 منهم ألقوا بأنفسهم فى النيل

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