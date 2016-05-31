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إرهابيون يفجرون مسجدا بعبوات ناسفة دون خسائر بشرية فى العريش

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إرهابيون يفجرون مسجدا بعبوات ناسفة دون خسائر بشرية فى العريش إرهابيون يفجرون مسجدا بعبوات ناسفة دون خسائر بشرية فى العريش
كشف مصدر بمديرية أوقاف شمال سيناء، أن مسجدا تم تفجيرة اليوم بالعريش يقع فى منطقة خالية بمنطقة العبور، وقام مجهولون اليوم بزرع عبوات ناسفة حوله وتفجيره عن بعد، لافتا إلى أن المسجد مهجور منذ فترة، وكان يعتلى سطحة جنود للمراقبة فى بعض الأحيان، وسبق وأن تعرض العاملين فى المسجد للتهديد بالقتل، ما استدعى توقف النشاط به حفاظا على أرواحهم.

وأضاف المصدر أن المسجد يقع على مساحة 300 متر مربع، وقام بإنشائه أهل الخير فى تلك المنطقة وكان منارة دينية وثقافية، وأن التدمير تسبب فى أضرار بالغة فى المسجد جار حصرها بمعرفة فنيين بالمديرية والجهات المختصة.

وقال مصدر أمنى أن التفجير نفذته عناصر بيت المقدس من خلايا نائمة داخل مدينة العريش، وتنشط فى تلك المنطقة، وتشير التحقيقات إلى أن التفجير تم بواسطة كميات من المتفجرات زرعت حول أركان المسجد ودمرته بشكل كلى، وأصبح غير صالح للصلاة به، و تم بغرض استهداف جنود أثناء تواجدهم بجواره، ولم تقع أى خسائر بشرية فى حين تضررت منازل للأهالى.


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