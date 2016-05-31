ضبط كمية عبوات زبادي وصلصلة فاسدة بأسوان

مراسل«ONA»:

تمكنت حملة أمنية من مباحث التموين بأسوان، من ضبط وتحرير 18 قضية تموينية مختلفة ، وضبط ( 1920) عبوة زبادي فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بمخزن «أحمد م. ع»، 36 سنة ، ومقيم بدائرة قسم أول أسوان ، وتم تحرير محضر رقم ( 5828) جنح قسم أول أسوان .

وضبط ( 2800) عبوة صلصة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بمخزن «أيمن .ف. ع»، 42 سنة ، ومقيم بدائرة قسم أول أسوان ، وتم تحرير المحضر رقم ( 5827) جنح قسم أول أسوان.

كما قامت الحملة بتحرير ( 7 ) قضايا عدم الاعلان عن الأسعار و( 6 ) قضايا عدم حمل شهادات صحية، و( 3) قضايا عدم وجود تراخيص .