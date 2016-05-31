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فتح استراحة الرئاسة بالمطار استعدادًا لوصول رئيس وزراء المجر

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فتح استراحة الرئاسة بالمطار استعدادًا لوصول رئيس وزراء المجر فتح استراحة الرئاسة بالمطار استعدادًا لوصول رئيس وزراء المجر

رئيس وزراء المجر

مراسل «ONA»:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي أبواب الصالة الرئاسية، منذ قليل، استعدادا لوصول فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر .

صرحت مصادر أمنية بالمطار يصل فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، في زيارة رسمية إلي القاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال المجريين , وذلك لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول سبل تعزيز التعاون فى كافة المجالات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

وكثفت سلطات أمن المطار من إجراءاتها الأمنية بمحيط الصالة، حيث أخلت ساحة انتظار السيارات الموجود أمام الصالة , وسط عمليات تمشيط واسعة لمحبط الصالة بالكلاب البوليسية .

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