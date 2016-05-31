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حبس سودانى بتهمة الشروع فى سرقة 5 آلاف جنيه من سيارة بالمعادى

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حبس سودانى بتهمة الشروع فى سرقة 5 آلاف جنيه من سيارة بالمعادى حبس سودانى بتهمة الشروع فى سرقة 5 آلاف جنيه من سيارة بالمعادى
أمر رئيس نيابة المعادى، اليوم الثلاثاء، بحبس شخص يحمل الجنسية السودانية، 4 أيام، على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع فى سرقة 5 آلاف جنيه من سيارة أمام مكتب صرافة.

بدأت الواقعة، بورود بلاغ بقسم شرطة المعادى بالقبض على المتهم، حيث حاول سرقة مبلغ 5 آلاف جنيه من داخل سيارة أمام مكتب صرافة عقب كسر زجاجها.

وبمواجهة المتهم أمام المستشار محمود على وكيل النيابة، أنكر المتهم ارتكاب الواقعة، وأقر أن المبلغ المالى الضبوط بحوزته ملكه، وبالتحرى عن الواقعة تبين أن المبلغ المضبوط ملك المجنى عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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