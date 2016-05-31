بالصور.. كامل الوزير: بدء أعمال الحفر الفعلى لأنفاق قناة السويس أول رمضان

أكد اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، البدء فى تنفيذ أعمال الحفر الفعلى لأنفاق الإسماعيلية للعبور أسفل قناة السويس، موضحا أن العمل بالمشروع يجرى على قدم وساق وفى سباق مع الزمن على مدار 24 ساعة من العمل المتواصل، وبالإرادة المصرية والتحدى سوف يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة له، وقد تفقد رئيس الهيئة الهندسية ومحافظ الإسماعيلية، موقع حفر أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس لمتابعة سير الأعمال وقرب إنهاء تركيب ماكينات الحفر بالنفق الأول.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها اليوم الثلاثاء، اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية بجولة ميدانية تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل بمشروعى الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس ومشروع إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق القناة، لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على حجم ما تم إنجازه من أعمال بتلك المشروعات القومية الكبرى التى يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس.

وأضاف الوزير أن الأعمال الإنشائية بمدخل النفق والطرق الأسفلتية ومنصات ماكينات الحفر انتهت، وننتظر بداية الحفر الفعلى أسفل القناة.

وأكد الوزير أن أحد أهم مكاسب مشروع الأنفاق الجديدة هو تدريب المهندسين المصريين على العمل مع الشركة الألمانية، ما يؤهل مصر لنقل خبراتها فى الأنفاق لدول أخرى، بعد إنهاء الأنفاق وأنه خلال شهرين على الأكثر ستعمل ماكينتا حفر بشكل متوازى فى الإسماعيلية، ثم أربع ماكينات بطاقة كاملة فى أنفاق قناة السويس ببورسعيد والإسماعيلية.

ويأتى هذا ضمن الخطة القومية لربط سيناء بمدن القناة وتسهيل عبور السيارات فضلا عن خدمات المعديات وكوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس.

وقام رئيس الهيئة الهندسية ومحافظ الإسماعيلية ومرافقوهم من القيادات بجولة تفقدية بموقع مشروع إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق قناة السويس، للوقوف على حجم ما تم تنفيذه من إنشاء الوحدات السكنية الجديدة وتفقد مراحل المشروع والنادى الاجتماعى وشبكة الطرق الداخلية والمرافق والخدمات.

وخلال تفقد المشروع أشار رئيس الهيئة الهندسية إلى أن المرحلة الأولى من المدينة أوشكت على الانتهاء، وأنه قد انتهت مرحلة كبيرة من التشطيبات للوحدات السكنية، وأنه جار العمل على استكمال أعمال إنشاء محطات مياه الشرب ومحطة الصرف الصحى الخاصة بالمشروع قبل تسليم الوحدات لساكنيها، وأضاف أنه تم مراعاة الحفاظ على الشكل والطراز المعمارى والمظهر الجمالى فى الشكل المعمارى للمدينة على أن يكون مشابهًا لطابع مدينة الإسماعيلية باستخدام القرميد، مشيرا إلى التركيز على أن يكون مستوى تشطيب الوحدات بشكل جيد ومريح فى كل الوحدات بحسب المساحات، وأنه ستكون الأسعار بحسب التكلفة التى تم البناء بها.

ومن جهته أشاد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بمستوى الأعمال التى تنفذ بالمشروعات بأياد مصرية بنسبة 100%، وأضاف أن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالتقدم لحجز الوحدات السكنية بالإسماعيلية الجديدة سوف يتم الإعلان عنها بناءً على الزيارة المرتقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمشروع، ويتم الإعلان رسميًا عن موعد افتتاح المدينة وطرحها للمواطنين.

وأضاف ياسين طاهر أن تسليم الوحدات سيكون بعد اكتمال المرافق بشكل كامل، ولن نسمح بالتسكين قبل أن تكتمل مرافق الصرف الصحى والكهرباء والمياه بشكل كامل حتى لا نخلق مشكلات فى المدينة.

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