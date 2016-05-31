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منع ظهور شوبير والطيب والإبراشي فضائيا لحين صدور قرار لجنة تحقيق صناعة الإعلام

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منع ظهور شوبير والطيب والإبراشي فضائيا لحين صدور قرار لجنة تحقيق صناعة الإعلام منع ظهور شوبير والطيب والإبراشي فضائيا لحين صدور قرار لجنة تحقيق صناعة الإعلام

قررت غرفة صناعة الإعلام منع ظهور الإعلاميين أحمد شوبير ووائل الإبراشي، والمعلق أحمد الطيب، على القنوات الفضائية التابعة لها لحين صدور قرار من لجنة التحقيق الفنية القانونية الخاصة بالغرفة.

وكان شوبير قد اعتدى على الطيب مساء يوم السبت الماضي أثناء استضافتهما في برنامج "90 دقيقة" على قناة "دريم"، والذي يقدمه الإبراشي.

وقررت الغرفة تحويل الواقعة للجنة التحقيق القانونية الفنية، والتي تضم في عضويتها حسن عماد عميد كلية الإعلام الأسبق والصحفي خالد ميري عضو اللجنة التنسيقية للإعلام، بجانب ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي وسامي عبد العزيز مستشار الغرفة والمحامي نجاد البرعي.

وتم منع الثلاثي من الظهور الإعلامي حتى صدور تقرير اللجنة، التي وضعت الغرفة حد أقصى أسبوعا لصدوره.

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فيديو اليوم السابع

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