الإسماعيلي لـ في الجول: لم نفكر في ضم مدافع المقاولون

نفى سمير نصر مدير إدارة التعاقدات في الإسماعيلي الاتفاق مع محمد أبو شعيشع مدافع نادي المقاولون العرب للانتقال إلى صفوف الدراويش في الموسم الجديد.

وكان أبو شعيشع قال إنه اتفق مع الإسماعيلي على الانضمام لصفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري. ( اقرأ تصريحاته )

لكن قال نصر لـFilGoal.com: "لم نفكر في ضم أبو شعيشع، ولم يرشحه المدير الفني خالد القماش أو اللجنة الفنية لنا من أجل مفاوضته".

وتابع "لم نتفق معه على الانضمام للإسماعيلي، هذا غير صحيح".

ولعب أبو شعيشع 23 مباراة هذا الموسم في الدوري مع المقاولون العرب.