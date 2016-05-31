استدعاء وزير الصحة لسماع أقواله في «رشوة مستشاره»

تسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، ملف قضية رشوة مستشار وزير الصحة من نيابة أمن الدولة العليا، لإجراء تحقيقات موسعة مع الدكتور أحمد عزيز، مستشار الصحة لأمانة المراكز الطبية، لاتهامه بتقاضي مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وواجهت النيابة العامة، “عزيز” بالتسجيلات التي تثبت إدانته، والتي سجلت واقعة الرشوة بالصوت والصورة، حسبما أفاد مراسلنا.

وبينت التسجيلات، أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوربية.

كما تبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وكشفت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال، وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه.

وأضافت أن حاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.

وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة، وليس 4 ملايين جنيه للوحدة .

ومن المقرر أن تستدعي النيابة العامة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لسماع أقواله حول القضية، وذلك عقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم .

وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه، وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة