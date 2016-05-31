وفاة مواطن إثر حادث دهس برأس الخيمة

توفي مواطن يدعى " م.غ.أ " يبلغ من العمر 33 عاماً إثر تعرضه لإصابات بليغة في حادث دهس بإحدى المناطق برأس الخيمة .

وقال العقيد علي سعيد العلكيم ، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة ، ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث دهس لأحد الأشخاص في إحدى الطرق بالإمارة ، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ لمكان الحادث، حيث تبين أن المذكور قد توفي، نتيجة محاولته برفقه أصدقائه لعبور الطريق إلاُ أن "الكاب – قبعة" سقط من على رأسه نتيجة الهواء، مما أستدعاه للرجوع مرة أخرى لالتقاطه، وأثناء ذلك جاءت مركبة بقيادة مواطن يدعى (ف.ي.أ) يبلغ من العمر 21 عاما، مسرعة ودهسته وألحقت به إصابات بليغة جداً أدت إلى وفاته على الفور وتم نقل جثته إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويه لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة .

وناشد العلكيم جميع المشاة بضرورة الانتباه جيداً للطريق وللمركبات القادمة من الجهة الأخرى، تفادياً لوقوع الحوادث والإصابات والوفيات، ناقلاً تعزيه الحارة لأسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان