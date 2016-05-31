موضة "ديكورات" حمام الضيوف

يجاور حمّام الضيوف، غالباً، مساحة الاستقبال في المنازل السعودية. لذا، لا بد من إيلاء الـ"ديكورات" فيه أهمية، على الرغم من مساحته الضيقة. وفي هذا الإطار، تقدّم مهندسة الديكور ديالا غمراوي نصائح عملية ومساعدة في تصميم حمام الضيوف، في ما يأتي:

1. حوض الغسل الخارجي:

- لمكان حوض الغسل الخارجي، اختاري جداراً محدداً أو نصف جدار بارتفاع 90 سنتمتراً لتبليطه. واستخدمي لهذه الغاية نوعية فخمة من الـ"سيراميك" وأعدّي لوحة جذابة بواسطتها، أو انتقي قطعاً مربعة تعكس صورة الحجر الطبيعي وتأتي بلون رمادي تغطي الجدار خلف حوض الغسل بالكامل. كذلك، يمكنك الاستعانة بالـ"سيراميك" المنفذ بتقنية الأبعاد الثلاثة (3 دي).

- انتقي حوض الغسل الذي يعلو قطعة من الرخام وكأنه علبة طائرة لا تلامس الأرض، أو اختاري الحوض- الجرن الذي تعلوه مرآة عصرية معلقة من السقف، وذلك حتى لا تشوّهي جمالية "ديكورات" الجدار خلفها والمكسو بقطع الـ"سيراميك" الفخمة. بالإضافة إلى ما تقدّم، يمكن شراء الحوض - البرميل المثبت على الأرض والمزود بحنفية على شكل عصا معدة من خامة "الستاينلس ستيل".

- اعتمدي الحنفية المثبتة على سطح الرخام أو في السقف، أو تلك التي تتخذ شكل الشلال.

- ثبتي وحدات الإضاءة المخفية الموجهة على الأرض أسفل سطح الرخام، أو خلف المرآة المعلقة لإبراز جمالية الجدار المكسو بالحجر. ولا بد من اعتماد زوجين من اللمبات المزودة بـ"شابو"، إذا اخترت الحنفية الشلال.

2. المرحاض:

- استبدلي الرشّاش بالـ"بيدي"، إذا كان الحمّام ضيق المساحة.

- بلّطي جداراً محدداً أو نصف جدار، في مساحة المرحاض.

- اعتمدي فكرة التباين بين لون جدران وأرضية الحمّام ولون القطع. مثلاً: إذا اخترت الأبيض أو البيج للجدران، انتقي القطع باللون الأسود أو الأحمر.

- ثبتي وحدات الإضاءة المخفية في السقف وتلك الجانبية إلى يمين ويسار اللوحات التي تعلو حوض الغسل.

تجنبي...

- تبليط الجدران بالكامل حول حوض الغسل.

- تثبيت وحدات الإضاءة المباشرة فوق حوض الغسل؛ لكونها تعكس ظلاً على الشخص الواقف أمام المرآة.