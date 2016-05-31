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تخصيص 20 فدانًا لإقامة معسكر لقوات الأمن المركزي بنجع حمادي

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تخصيص 20 فدانًا لإقامة معسكر لقوات الأمن المركزي بنجع حمادي تخصيص 20 فدانًا لإقامة معسكر لقوات الأمن المركزي بنجع حمادي

مراسل«ONA»:
> أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، عن تخصيص 20 فدان، لإقامة معسكر للأمن المركزي بالطريق الصحراوي الغربي في نجع حمادي بمحافظة قنا.

وقال محمد موسى، نائب رئيس الوحدة المحلية بنجع حمادى في تصريح صحفي، إنه تم تخصيص 20 فدان بالمجان لإقامة معسكر للأمن المركزي يخدم مراكز شمال محافظة قنا، بالطريق الصحراوي الغربي، وفقًا للقرار رقم 1646 لسنة 2010.

وأضاف موسى، أنه تم تسليم الأرض التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، للأجهزة الأمنية، بالمجان للبدء في عملية الإنشاء، مشيرًا إلى أن الأرض المخصصة ضمن 1539 فدان الصادر لهم قرارًا من رئيس الجمهورية للتوسعات بمحافظة قنا.

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