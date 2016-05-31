بدء محاكمة ميسي في قضية تهرب ضريبي

تبدأ محاكمة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بتهمة التهرب الضريبي وستتواصل حتى الثاني من يونيو، في قضية تلاحقه منذ 2013.

وكان من المقرر أن يمثل ميسي، أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، ووالده خورخي أوراسيو ميسي أمام محكمة برشلونة، يوم الثلاثاء، بموجب وثيقة قضائية.

ولن يحضر ميسي، جلسة اليوم الثلاثاء، على أن يمثل أمام المحكمة، اليوم الخميس، لأن الجلسات ستمتد حتى يوم الجمعة، أي قبل أيام معدودة من المباراة الأولى للأرجنتين التي تبدأ مشوارها في كوبا أمريكا ضد تشيلي، حاملة اللقب في السابع منه.

ووجهت اتهامات لميسي (28 عاما)، ووالده خورخي بالاحتيال على السلطات الإسبانية من خلال التهرب من ضرائب مستحقة بقيمة 4.2 ملايين يورو (4.6 ملايين دولار) عن الفترة من 2007 وحتى 2009.

ونفى ميسي، ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني، لكن الادعاء العام في برشلونة قرر المضي قدمًا في القضية، معللًا قراره بالقول: “رغم أن بإمكان المرء تفهم بأن لاعبا من حجمه ليس له علم بكافة تفاصيل إدارة أموال مليونير، لكن هناك عناصر ديون مالية”.

وطالب النائب العام المالي بسجن ميسي ووالده لمدة 22 شهرا ونصف الشهر مع غرامة مالية بقيمة الأموال التي لم تدفع من الأرجنتيني إلى الخزينة العامة التي قبضت في أغسطس 2013 مبلغ 5 ملايين يورو من نجم برشلونة.

ودفع النجم الأرجنتيني ووالده مبلغ خمسة ملايين يورو إلى سلطات الضرائب باعتبارها “مبالغ لتصحيح الوضع” بعد اتهامهما رسميا في يونيو حزيران 2013.

ويقيم ميسي في برشلونة منذ عام 2000 وحصل على الجنسية الإسبانية في 2005.