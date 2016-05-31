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ضبط 4720 عبوة صلصة وزبادى غير صالحة بمخازن أغذية بأسوان

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ضبط 4720 عبوة صلصة وزبادى غير صالحة بمخازن أغذية بأسوان ضبط 4720 عبوة صلصة وزبادى غير صالحة بمخازن أغذية بأسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، بالتنسيق مع قطاعات والصحة ومفتشى الأغذية بأسوان اليوم من ضبط حوالى 4720 عبوة صلصة وزبادى فاسدة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، يفيد ضبط 1920 عبوة زبادى و2800 عبوة صلصة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخازن مواد غذائية بمدينة أسوان، وتحرر عن ذلك محضران برقمى 5827 و5828 لسنة 2016 جنح قسم أول أسوان، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة المختصة للتصرف.


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مصر 365

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