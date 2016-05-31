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بالصور.. مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز الدولة العلمية

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بالصور.. مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز الدولة العلمية بالصور.. مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز الدولة العلمية
كرم مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، وبحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، فى جلسته المنعقدة، الدكتور عبد الحى مشهور رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الطب، لحصوله على أعلى جائزة علمية للدولة وهى جائزة "الرواد" عن مجمل أعماله وجهوده فى خدمة الوطن.

كما كرم المجلس الدكتور محمد عبد الصمد الهيتى، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم البيولوجية المتقدمة، وقام رئيس الجامعة نيابةً عن المجلس بتسليم المكرمين شهادات التقدير ودروع الجامعة والتقاط الصور التذكارية.

مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز الدولة العلمية (1)

مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز الدولة العلمية (2)

مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز الدولة العلمية (3)

مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز الدولة العلمية (4)

مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز الدولة العلمية (5)

مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز الدولة العلمية (6)

مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز الدولة العلمية (7)

مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز الدولة العلمية (8)

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