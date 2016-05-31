رئيس جامعة القناة لطلاب طب الأسنان: خصصوا يوما للتكافل وعلاج المرضى مجانا

نظمت اليوم الثلاثاء كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس حفل تخرج لدفعة 2015 تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وبحضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور عبادي القاضي عميد كلية طب الأسنان، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية والخريجين وأسرهم و ذلك بقاعة الاحتفالات بالكلية.

وهنأ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة بتهنئة الحضور بحلول شهر رمضان الكريم وأيضا باحتفالهم بيوم خريجى طب الأسنان دفعة 2015، وشكر الدكتور ممدوح غراب أولياء أمور الطلاب، لما بذلوه من جهد للوصول إلى هذا اليوم، وأوصى الطلاب بأن يجعل كل منهم يوما مجانا فى المكان الذى يعمل فيه لوجه الله تعالى، لأن التكافل له مردود جيد جدا عند الناس، وشكر الكلية على المجهود الواضح و ختم كلمته للخريجين بأمنيته ان يراهم عند حسن ظن بلادهم فهم ثمرة هذه البلد.

وأكد الدكتور عبادى القاضى عميد كلية الطب الأسنان أن الحفل يعد تقليدا سنويا تقوم به كلية طب الأسنان، لتكريم أبنائها من الخريجين، وتوجه بالشكر إلى إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة و نوابه و ذلك لاهتمامهم و دعمهم و متابعتهم لكلية طب الأسنان والمبنى التعليمي الجديد للكلية.

ثم وجه كلمته للخريجين طالبا منهم أن يكونوا سفراء يمثلون جامعتهم و كليتهم خدمة مصر ورفعتها، والاستفادة من التقدم العلمي من خلال الدراسات العليا مشيرا انه سيتقدم لرئيس الجامعة بمنح للطلاب الأوائل للدراسات العليا.

وأهدى الدكتور عبادى القاضى درع الكلية للدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وكرم رئيس قسم الأجور المتغيرة سهير عبده، لتميزها فى الأداء، كما تم تكريم الحاصلين على الدرجات العلمية بالكلية وهم: الدكتور محمد حسن عيد، والدكتور ياسر الجندي، والدكتورة مروة فؤاد.

كما تم تكريم أوائل الدفعة وهم: محمود محمد سامى الأول، وحاصل على تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وهند محمد محمد الثانية، وحصلت على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وآية عبد الدايم محمد الثالثة، وحصلت على تقدير عام جيد جدا، وسمر صلاح حمودة المركز الرابع، وحصلت على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، كما حصلت على المركز الخامس نفين رشاد فؤاد، والمركز السادس إيمان عبد اللطيف عبد القادر، والمركز السابع أكرم نبيل خليل، والمركز الثامن عبيده عز الدين محمد، والمركز التاسع محمد صابر عبد الرحمن، والمركز العاشر إسراء فرج إبراهيم.

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