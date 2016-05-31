أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى كفر عمر بالشرقية يشكون من إلقاء سيارات مجلس المدينة القمامة بمصرف قريتهم

Google+ Print
أهالى كفر عمر بالشرقية يشكون من إلقاء سيارات مجلس المدينة القمامة بمصرف قريتهم أهالى كفر عمر بالشرقية يشكون من إلقاء سيارات مجلس المدينة القمامة بمصرف قريتهم
شكا عدد كبير من أهالى قرية كفر عمر مصطفى بمنيا القمح فى محافظة الشرقية، من قيام سيارات تابعة لمجلس المدينة بنقل القمامة من مقلبى المدينة وإلقائها بالمصرف القليوبى المجاور لقريتهم، وهو ما تسبب فى انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الأمراض فى صفوف أبنائهم.

وأضافوا، أن هذا المصرف لا يبعد عن القرية سوى 100 متر فقط، مما تسبب فى مضاعفة معاناة الأهالى البسطاء، مؤكدين أن عددا كبيرا منهم خاصة من كبار السن والأطفال يترددون اليوم على مستشفيات الصدر لتلقى العلاج بسبب هذه المشكلة، مطالبين المحافظ بالتدخل ووضع حل عاجل لها.

وقال الأهالى إنهم طالبوا أكثر من مرة المسئولين بالمركز بالتدخل لحل المشكلة، ولكن دون جدوى، وأشاروا إلى أن شباب القرية قاموا خلال الفترة الماضية بحل مشكلة تراكم القمامة داخل القرية بالجهود الذاتية وتحويلها إلى أماكن خضراء بزراعتها بالأشجار المثمرة.

وأكدوا أن هذه التصرفات غير المسئولة من مجلس المدينة تتسبب فى ردم المصرف، والذى تقوم الدولة بتطهيره سنويا.


>بالصور.. انسداد ترعة الرى بالإبراهيمية بالشرقية والعثور على عظام حمير بها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365