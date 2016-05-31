أهالى كفر عمر بالشرقية يشكون من إلقاء سيارات مجلس المدينة القمامة بمصرف قريتهم

شكا عدد كبير من أهالى قرية كفر عمر مصطفى بمنيا القمح فى محافظة الشرقية، من قيام سيارات تابعة لمجلس المدينة بنقل القمامة من مقلبى المدينة وإلقائها بالمصرف القليوبى المجاور لقريتهم، وهو ما تسبب فى انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الأمراض فى صفوف أبنائهم.

وأضافوا، أن هذا المصرف لا يبعد عن القرية سوى 100 متر فقط، مما تسبب فى مضاعفة معاناة الأهالى البسطاء، مؤكدين أن عددا كبيرا منهم خاصة من كبار السن والأطفال يترددون اليوم على مستشفيات الصدر لتلقى العلاج بسبب هذه المشكلة، مطالبين المحافظ بالتدخل ووضع حل عاجل لها.

وقال الأهالى إنهم طالبوا أكثر من مرة المسئولين بالمركز بالتدخل لحل المشكلة، ولكن دون جدوى، وأشاروا إلى أن شباب القرية قاموا خلال الفترة الماضية بحل مشكلة تراكم القمامة داخل القرية بالجهود الذاتية وتحويلها إلى أماكن خضراء بزراعتها بالأشجار المثمرة.

وأكدوا أن هذه التصرفات غير المسئولة من مجلس المدينة تتسبب فى ردم المصرف، والذى تقوم الدولة بتطهيره سنويا.

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