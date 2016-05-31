أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسوان يوجه بإنهاء مشكلة تكرار انقطاع مياه الشرب عن منطقة الناصرية

Google+ Print
محافظ أسوان يوجه بإنهاء مشكلة تكرار انقطاع مياه الشرب عن منطقة الناصرية محافظ أسوان يوجه بإنهاء مشكلة تكرار انقطاع مياه الشرب عن منطقة الناصرية
أعطى اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مهلة أسبوع لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإنهاء مشكلة تكرار انقطاع مياه الشرب عن منطقة الناصرية بمدينة أسوان، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف المعاناة عن المقيمين بها من خلال الإسراع فى إنهاء محطة الرفع التابعة لمشروع إتاحة مياه شرب نقية والجارى تنفيذه مع هيئة المعونة السويسرية .

كما وجه اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إنهاء معاناة أهالى نجع الشيمة بأسوان والذين يعانون من انقطاع مستمر لمياه الشرب فى منطقتهم .

من جانبه أكد رئيس شركة مياه الشرب، على أنه تم إيفاد لجنة فنية لمعاينة محطة أبو الريش قبلى والروافع والخطوط، وتم وضع خطة عمل جار تنفيذها، حيث تم تركيب محول كهربائى بدلاً من المحول القديم لرفع كفاءة رافع الكسارة، كما جار عمل تعديلات بخطوط مياه الشرب المغذية لروافع الكسارة والحجعلاب وصالح حرب مع عمل إحلال وتجديد للشبكات القديمة بأخرى ذات أقطار أكبر، مما سيعمل على زيادة تدفقات مياه الشرب للمنطقة .


>محافظ أسوان يؤكد إنهاء عمل "عواجيز الديوان"ضرورة ويطيح بـ119

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365