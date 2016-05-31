محافظ أسوان يوجه بإنهاء مشكلة تكرار انقطاع مياه الشرب عن منطقة الناصرية

أعطى اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مهلة أسبوع لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإنهاء مشكلة تكرار انقطاع مياه الشرب عن منطقة الناصرية بمدينة أسوان، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف المعاناة عن المقيمين بها من خلال الإسراع فى إنهاء محطة الرفع التابعة لمشروع إتاحة مياه شرب نقية والجارى تنفيذه مع هيئة المعونة السويسرية .

كما وجه اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إنهاء معاناة أهالى نجع الشيمة بأسوان والذين يعانون من انقطاع مستمر لمياه الشرب فى منطقتهم .

من جانبه أكد رئيس شركة مياه الشرب، على أنه تم إيفاد لجنة فنية لمعاينة محطة أبو الريش قبلى والروافع والخطوط، وتم وضع خطة عمل جار تنفيذها، حيث تم تركيب محول كهربائى بدلاً من المحول القديم لرفع كفاءة رافع الكسارة، كما جار عمل تعديلات بخطوط مياه الشرب المغذية لروافع الكسارة والحجعلاب وصالح حرب مع عمل إحلال وتجديد للشبكات القديمة بأخرى ذات أقطار أكبر، مما سيعمل على زيادة تدفقات مياه الشرب للمنطقة .

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