أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أحد فنادق الغردقة ينظم مهرجان الفواكه الصفراء لتنشيط السياحة

Google+ Print
بالصور.. أحد فنادق الغردقة ينظم مهرجان الفواكه الصفراء لتنشيط السياحة بالصور.. أحد فنادق الغردقة ينظم مهرجان الفواكه الصفراء لتنشيط السياحة
نظم ظهر اليوم أحد فنادق مدينة الغردقة، مهرجان "الفواكه الصفراء" لتنشيط السياحة بالغردقة، حيث تم إعداد مهرجان تم تقديم خلاله جميع الفواكه ذات الألوان الصفراء، وكذلك المشروبات بمشاركة نزلاء الفندق من الأجانب الواقع جنوب الغردقة.

ومن جانبه قال علاء الدين محمود، مساعد مدير الفندق، إن الهدف من مهرجان تنشيط السياحة من خلال ثقافة المهرجانات، مضيفًا أن المهرجان للفواكه ذات اللون الأصفر من "برتقال ومشمش وبرقوق وشمام وموز وعنب"، مؤكدا أنه تم تقديم كمية كبيرة من الفواكه الصفراء، داخل الفندق بمشاركة نزلاء الفندق.

وأضاف أن المهرجان يرسل رسالة طمأنينة للعالم بأن آمنه وأن جميع نزلاء الفنادق.بها يقضون وقتا ممتعا خلال زيارتها.

يذكر أن مهرجان الفواكه الصفراء يعد الثانى من نوعه بعد تنظيم نفس الفندق منذ فترة لمهرجان الفواكه الحمراء الذى لقى نجاحا جيدا فى الوسط السياحى.

مهرجان الفواكه الصفراء (1)

مهرجان الفواكه الصفراء (2)

مهرجان الفواكه الصفراء (3)

مهرجان الفواكه الصفراء (4)


>-
>بالصور.. انطلاق مهرجان الفواكه الحمراء بأحد فنادق الغردقة لتنشيط السياحة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر