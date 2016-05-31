بالصور.. أحد فنادق الغردقة ينظم مهرجان الفواكه الصفراء لتنشيط السياحة

نظم ظهر اليوم أحد فنادق مدينة الغردقة، مهرجان "الفواكه الصفراء" لتنشيط السياحة بالغردقة، حيث تم إعداد مهرجان تم تقديم خلاله جميع الفواكه ذات الألوان الصفراء، وكذلك المشروبات بمشاركة نزلاء الفندق من الأجانب الواقع جنوب الغردقة.

ومن جانبه قال علاء الدين محمود، مساعد مدير الفندق، إن الهدف من مهرجان تنشيط السياحة من خلال ثقافة المهرجانات، مضيفًا أن المهرجان للفواكه ذات اللون الأصفر من "برتقال ومشمش وبرقوق وشمام وموز وعنب"، مؤكدا أنه تم تقديم كمية كبيرة من الفواكه الصفراء، داخل الفندق بمشاركة نزلاء الفندق.

وأضاف أن المهرجان يرسل رسالة طمأنينة للعالم بأن مصر آمنه وأن جميع نزلاء الفنادق.بها يقضون وقتا ممتعا خلال زيارتها.

يذكر أن مهرجان الفواكه الصفراء يعد الثانى من نوعه بعد تنظيم نفس الفندق منذ فترة لمهرجان الفواكه الحمراء الذى لقى نجاحا جيدا فى الوسط السياحى.

-

>بالصور.. انطلاق مهرجان الفواكه الحمراء بأحد فنادق الغردقة لتنشيط السياحة