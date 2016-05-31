محمود عبد العزيز ينجح في الهروب من الشرطة أثناء تواجده بمنزل «بيومي فؤاد»

كتب: هاني صابر

> تشهد إحدي حلقات مسلسل«رأس الغول»، تعرف الفنان القدير محمود عبد العزيز علي الفنان بيومي فؤاد، داخل أحد السجون التي تجمعهم ببعض في زنزانه واحدة، وتتطور العلاقة بينهم وتربطهم صداقة قوية بالسجن.

وتنتهي مدة عقوبة الحبس الخاصة بالفنان بيومي فؤاد خلال الأحداث الدرامية للعمل، ويخرج قبل الساحر محمود عبد العزيز من السجن، وبمرور الوقت ينجح الساحر في الهروب، ويلجأ للإختباء بمنزل «بيومي» بعيدًا عن أعين الشرطة.

ولكن إختباءه عن الشرطة لم يدوم طويلًا، حيث يفاجأ بأحد الحلقات قدوم قوات الأمن لمنزل بيومي فؤاد، فيسرع في الهروب منهم قبل القبض عليه، لتتوالي مطاردات الشرطة للساحر الذي أصبح مطلوبًا للعدالة .

مسلسل«رأس الغول»، بطولة محمود عبد العزيز ولقاء الخميسي ومحمد شاهين وفاروق الفيشاوى، وميرفت أمين، وبوسى، ورامى وحيد، وبيومى فؤاد، وهبة عبد الغنى، وياسمين كساب، ومن تأليف وائل حمدى وشريف بدر الدين، ومن إخراج أحمد سمير فرج .