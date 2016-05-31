رئيس مجلس الشورى السعودى:البرلمان العربى رفض محاولات إيران تسييس الحج بالاجماع

أكد رئيس مجلس الشورى فى المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله بن محمد بن ابراهيم الشيخ، أن قرار البرلمان العربى برفض وإدانة محاولات إيران تسييس فريضة الحج صدر بالاجماع وهذا دليل على السياسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية فى هذا الشأن.

وقال فى تصريحات صحفية فى ختام لقائه مع رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، على هامش مشاركتهما فى أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة المنعقد اليوم الثلاثاء بجامعة الدول العربية ، إذا أرادت إيران أن تحول بين أداء الحجاج لمناسكهم من خلال إدخال جوانب سياسية فى شعائر الحج فهذا أمر غير مقبول ولن تقبل به المملكة العربية السعودية أو أى دولة إسلامية، مؤكدا أن البرلمان العربى عبر بوضوح عن دعمه لموقف المملكة ورفضه لموقف إيران فيما يتعلق بتسييس شعيرة الحج.

وأضاف الشيخ أن الحج هو شعيرة وعبادة والركن الخامس للإسلام ولا يمكن أن يتحول إلى جانب سياسى. ومن هنا فإن المملكة العربية السعودية تبذل كل ما تستطيع لتسهيل أمور الحج وكل من يأتى إلى مكة يشاهد هذا الشيئ مشاهدة العيان لكى يكون الحج ميسرا للجميع.

وأوضح أن لقائه مع مرزوق الغانم اليوم جاء فى إطار التشاور بشأن القضايا المشتركة والمعروضة على أجندة المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة.

وأشاد الشيخ بدور رئيس مجلس الأمة الكويتى فى دعم العمل البرلمانى من خلال حماسته وحيويته كرمز للشباب البرلمانى العربى.

وصرح رئيس مجلس الأمه الكويتى عقب اللقاء بأنه يأتى فى إطار اللقاءات المستمرة بين البلدين الشقيقين خاصة فى ظل العلاقات التاريخية المميزة التى تربط بين أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر وخادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبد العزيز، وكذلك فى ظل العلاقات التاريخية المميزة بين مجلس الأمة الكويتى ومجلس الشورى السعودى.

وردا على سؤال حول ما إذا كان اللقاء تناول إدانة البرلمان العربى لمحاولات إيران تسييس فريضة الحج؟ قال الغانم إن هذا الموضوع وغيره من قضايا التعاون بين البلدين تم التشاور حولها. وقال إن ما يمس المملكة من المؤكد أنه يمس دولة الكويت ودول الخليج وهو أمر مثبت ولا يحتاج إلى تثبيت.

وأضاف أن مشاركة رؤساء البرلمانات فى عدد من الدول العربية فى المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب المنعقد اليوم بالجامعة العربية، يأتى من أجل دعم الدور البرلمانى العربى فى قضايا الطفولة وتحقيق الأهداف المشتركة فى هذا المجال.

وأوضح أنه سيشارك فى اجتماع لجنة فلسطين التابعة لاتحاد البرلمان العربى خلال اجتماعها اليوم بالقاهرة وذلك لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطينى والمقدسات العربية والاسلامية فى القدس.

وقال إن دعم الاشقاء فى فلسطين هو واجب شرعى وقومى وليس عمل فردى، مشيدا بقرار دول مجلس التعاون بتزكية دولة الكويت لتكون ممثلة فى هذه اللجنة.

- بالصور..السفير العمانى لدى مصر يشهد عقد قران نجله بعمان

>