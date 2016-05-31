أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس مجلس الشورى السعودى:البرلمان العربى رفض محاولات إيران تسييس الحج بالاجماع

Google+ Print
رئيس مجلس الشورى السعودى:البرلمان العربى رفض محاولات إيران تسييس الحج بالاجماع رئيس مجلس الشورى السعودى:البرلمان العربى رفض محاولات إيران تسييس الحج بالاجماع
أكد رئيس مجلس الشورى فى المملكة العربية الشيخ عبدالله بن محمد بن ابراهيم الشيخ، أن قرار البرلمان العربى برفض وإدانة محاولات إيران تسييس فريضة الحج صدر بالاجماع وهذا دليل على السياسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية فى هذا الشأن.

وقال فى تصريحات صحفية فى ختام لقائه مع رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، على هامش مشاركتهما فى أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة المنعقد اليوم الثلاثاء بجامعة الدول العربية ، إذا أرادت إيران أن تحول بين أداء الحجاج لمناسكهم من خلال إدخال جوانب سياسية فى شعائر الحج فهذا أمر غير مقبول ولن تقبل به المملكة العربية السعودية أو أى دولة إسلامية، مؤكدا أن البرلمان العربى عبر بوضوح عن دعمه لموقف المملكة ورفضه لموقف إيران فيما يتعلق بتسييس شعيرة الحج.

وأضاف الشيخ أن الحج هو شعيرة وعبادة والركن الخامس للإسلام ولا يمكن أن يتحول إلى جانب سياسى. ومن هنا فإن المملكة العربية السعودية تبذل كل ما تستطيع لتسهيل أمور الحج وكل من يأتى إلى مكة يشاهد هذا الشيئ مشاهدة العيان لكى يكون الحج ميسرا للجميع.

وأوضح أن لقائه مع مرزوق الغانم اليوم جاء فى إطار التشاور بشأن القضايا المشتركة والمعروضة على أجندة المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة.

وأشاد الشيخ بدور رئيس مجلس الأمة الكويتى فى دعم العمل البرلمانى من خلال حماسته وحيويته كرمز للشباب البرلمانى العربى.

وصرح رئيس مجلس الأمه الكويتى عقب اللقاء بأنه يأتى فى إطار اللقاءات المستمرة بين البلدين الشقيقين خاصة فى ظل العلاقات التاريخية المميزة التى تربط بين أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر وخادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبد العزيز، وكذلك فى ظل العلاقات التاريخية المميزة بين مجلس الأمة الكويتى ومجلس الشورى السعودى.

وردا على سؤال حول ما إذا كان اللقاء تناول إدانة البرلمان العربى لمحاولات إيران تسييس فريضة الحج؟ قال الغانم إن هذا الموضوع وغيره من قضايا التعاون بين البلدين تم التشاور حولها. وقال إن ما يمس المملكة من المؤكد أنه يمس دولة الكويت ودول الخليج وهو أمر مثبت ولا يحتاج إلى تثبيت.

وأضاف أن مشاركة رؤساء البرلمانات فى عدد من الدول العربية فى المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب المنعقد اليوم بالجامعة العربية، يأتى من أجل دعم الدور البرلمانى العربى فى قضايا الطفولة وتحقيق الأهداف المشتركة فى هذا المجال.

وأوضح أنه سيشارك فى اجتماع لجنة فلسطين التابعة لاتحاد البرلمان العربى خلال اجتماعها اليوم بالقاهرة وذلك لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطينى والمقدسات العربية والاسلامية فى القدس.

وقال إن دعم الاشقاء فى فلسطين هو واجب شرعى وقومى وليس عمل فردى، مشيدا بقرار دول مجلس التعاون بتزكية دولة الكويت لتكون ممثلة فى هذه اللجنة.

- بالصور..السفير العمانى لدى مصر يشهد عقد قران نجله بعمان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر