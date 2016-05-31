المبعوث الأممى يدعو الفصائل الليبية إلى توحيد جهودها ضد الإرهابيين

دعا مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر الثلاثاء جميع الفصائل المسلحة الليبية سواء كانت فى معسكر الحكومة المعترف بها دوليا أو حكومة شرق البلاد، الى توحيد جهودها لالحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

وفى ختام لقاء مع وزير الخارجية الفرنسى جان مارك ايرولت فى باريس قال كوبلر ان "المعركة ضد داعش العدو الاكبر، يجب ان تكون معركة ليبية، معركة موحدة. على جميع الاطراف فى الغرب والشرق توحيد الجهود، وينبغى تشكيل بنية مشتركة وجيش مشترك وقيادة عامة".

من جهته شدد إيرولت على "ضرورة تشكيل جيش وطنى ليبي" مع اقراره بان ذلك "يتطلب عملا كثيرا".

وأضاف الوزير "يجب تشكيل وحدة لقيادة القوات العسكرية لمكافحة داعش" الذى ينتشر فى سرت على بعد 400 كلم شرق طرابلس.

وجدد الجانبان تأكيد دعم المجتمع الدولى لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج التى "ما زال امامها الكثير من العمل".

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