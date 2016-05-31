حمدان بن محمد: مختبرات الإبداع تشجع الأفكار الخلاقة

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .. استعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي التقرير الختامي لمخرجات مختبرات الإبداع لخطة دبي 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" في ديسمبر 2014.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة أن الأسلوب المتطور الذي تعتمده حكومة دبي لعملها يتطلب مدادا من الأفكار الخلاقة التي تعين على تحقيق الرؤى التنموية الطموحة في دولتنا عموما وفي نطاق إمارة دبي .. وقال سموه " لاشك أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمختبرات الإبداع كان بمثابة مصدر دعم مؤثر وفعال لقدراتنا على استحداث المزيد من الأفكار المبدعة عبر الاستفادة من تلك المنصات التفاعلية بنقاش متخصص حول مختلف المتطلبات التنموية وفق الأهداف التي حددتها خطة دبي 2021."

وقال سموه " إننا حريصون على تفعيل دور مختبرات الإبداع كقنوات حيوية تشجع على مشاركة القطاع الخاص وأفراد المجتمع في تطوير منظومة العمل الكلية في الإمارة نحو تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتأكيد قدرة دبي على الوصول إلى الأهداف الكبيرة التي رصدتها لمستقبل عملية التنمية " .

ووجه سموه بضرورة استيفاء كل الأفكار والمقترحات المطروحة من خلال مختبرات الإبداع بالدراسة الدقيقة ووضع ما يثبت جدواه منها موضع التنفيذ الفوري ومنحها الأولوية الملائمة على جدول أعمال الحكومة لمعالجة التحديات وتعظيم الفرص بما يكفل تطبيق رؤية القيادة الرشيدة نحو تحقيق سعادة الناس ورضاهم عبر الارتقاء بأداء وكفاءة ومخرجات منظومة العمل الحكومي إلى أرفع الدرجات.

وقد كشفت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي عن التقرير الختامي لمختبرات الإبداع 2016 التي تم عقدها تحت مظلة خطة دبي 2021 خلال شهر مارس الماضي بهدف تطوير أفكار إبداعية ومبادرات تسهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021 وبما يضمن تحقيق السعادة والرفاهية للجميع.

وحظيت مختبرات الإبداع التي تعد منصة تفاعلية يتم من خلالها استعراض مستجدات سير العمل لخطة دبي 2021 بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون بالإضافة إلى حضور عدد من معالي الوزراء وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي وعدد من مديري عموم حكومة دبي للاطلاع على سير النقاشات التي شارك بها أكثر من 100 خبير من القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى المختصين في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة المواضيع المختارة حيث تمت الاستعانة بهم لإثراء النقاشات من واقع خبراتهم لضمان إدراج أفضل الممارسات العالمية.