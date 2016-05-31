خبر في الجول - عرض روسي لشيكاتارا يربك حسابات الزمالك

تلقى شيسوم شيكاتارا لاعب أبيا واريورز النيجيري عرضا للانتقال لأحد أندية الدوري الروسي.

وتسبب العرض القوي ماديا في تفكير اللاعب في الانتقال إلى روسيا، حسبما علم FilGoal.com، وهو الأمر الذي أربك حسابات الزمالك.

ويخشى الزمالك أن يزيد سعر اللاعب ويرتفع عن المرصود لضمه.

وكان FilGoal.com قد علم أن الزمالك يفكر في التقدم بعرض رسمي لفريق أبيا واريورز من أجل الحصول على خدمات اللاعب، فالعقد الذي وقعه مع الوداد لم يُفعل بعد لأن ناديه النيجيري لم يحصل على المقابل المادي. (طالع التفاصيل)

وأكد إميكا إنياما رئيس أبيا لموقع كومبليت نيجيريا سبورتس أن هناك بندا في عقد اللاعب يفيد بأنه لا يصبح على ذمة الوداد رسميا إلا عند استلام ناديه لقيمة الصفقة.

ومن المفترض أن يبدأ شيكاتارا الموسم الجديد مع الوداد الذي وقع له لمدة 3 مواسم، لكن حتى الآن لم يتأكد ذلك.

ويريد الزمالك الاستقرار على القرار المناسب في هذا الأمر، خاصة المقابل المادي الذي سيتم عرضه على الفريق النيجيري.