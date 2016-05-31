تجديد حبس مهندس إتصالات لإنتحاله صفة ضابط شرطة بالغردقة‎

مراسل«ONA»:

> قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة، تجديد حبس مهندس إتصالات15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لإتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازة وتعاطي المخدرات، بعد أن تمكنت مباحث قسم أول الغردقة، من القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقي إخطارًا من مباحث قسم أول الغردقة، بضبط مهندس إتصالات ينتحل صفة ضابط شرطة بمكافحة الاداب، ويتردد علي الملاهي الليلية بهذه الصفة، وأن المتهم يقيم بأحد الفنادق بالممشي السياحي وخلال تفتيش غرفته عثر علي مخدرات واقراص مخدرة، وتم إستدعاء مسؤولي الفندق لسؤالهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة لإستكمال التحقيقات .