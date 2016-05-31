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الحقيقة الكاملة حول أنتحار الفنان أحمد مالك من سطح فندق

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الحقيقة الكاملة حول أنتحار الفنان أحمد مالك من سطح فندق الحقيقة الكاملة حول أنتحار الفنان أحمد مالك من سطح فندق

أنتشرت في الساعات الماضية خبر أنتحار الفنان الشاب أحمد مالك و ذلك بالقفز من سطح أحد الفنادق في القاهرة، و أنتشر ذلك الخبر بشكل كبير جدا على بعض المواقع ، و مواقع التواصل الاجتماعي، و لكن يبدو أنه خبر ليس صحيح، و ذلك بعدما خرج الفنان الشاب بنفسه ليؤكد أن الخبر مفبرك، و ليس بصحيح و أنه لم ينتحر، و أن ذلك كله كلام مفبرك و خاطئ، و أنه ما زال حي يرزق.

حمد مالك

و تسبب ذلك في أستغراب العديد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي من خبر أنتحار الفنان أحمد مالك، و قاموا على الفور بالتواصل معه و قام مالك بنفسه بوضع الخبر على صفحته الشخصية معلقا “في إيه”، لتنطلق بعدها العديد من التعليقات الساخرة من قبل المعجبين، و الأصدقاء الذين سخروا من تلك الشائعة.

يذكر أن الفنان الشاب أحمد مالك قد تلقي العديد من العروض السينمائية و الدرامية، من أجل المشاركة بها في الفترة الماضية، إلا أنه لم يتخذ قراره بشأن تلك العروض المقدمةإليه.

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