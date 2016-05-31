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صفاء حجازي: انطلاق قناة «ماسبيرو زمان » الخميس المقبل

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صفاء حجازي: انطلاق قناة «ماسبيرو زمان » الخميس المقبل صفاء حجازي: انطلاق قناة «ماسبيرو زمان » الخميس المقبل

صفاء حجازي

كتبت – إنجي لطفي

وجهت صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اليوم الثلاثاء، التهنئة للعاملين بالاتحاد و لكافة الاعلاميين بمناسبة عيد الإعلاميين فى 31 مايو هذا التاريخ الذي يعد فاصلاً بين الإذاعات الأهلية والإعلام المهني، متمنية أن يكون يوماً فاصلاً أيضا فى الإعلام المصري، وأن يعى دوره التنويري التوعوى، ومتمنية لأبناء ماسبيرو المزيد من التقدم، ومطالبة ببذل المزيد من الجهود والتكاتف من أجل تطوير العمل الإعلامي وتقديم إعلاماً يتمتع بحرية الرأي والتعبير ولكن بمسئولية كاملة.

كما أعربت عن تقديرها وتهنئتها لجيل الرواد من الاعلاميين القدامى الذين أثرو العمل الاعلامي بإبدعاتهم وخبراتهم.

وأعلنت صفاء حجازى، بهذه المناسبة عن انطلاق قناة تليفزيونية جديدة يوم الخميس المقبل تحمل اسم “ماسبيرو زمان”،  وشعارها “من فات ماسبيرو تاه” وسوف تبث فضائياً وأرضيًا، ويذاع عليها تراث ماسبيرو القديم بالابيض والأسود من مباريات وسهرات وأغاني ودراما متنوعة، وتبث لمدة 8 ساعات يوميا.

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