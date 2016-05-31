الأهلي يبدأ تنفيذ خطة تطوير التتش

بدأت إدارة النادي الأهلي في تطوير ملعب التتش، وذلك بعد أن تسلمت إدارة النادي خلال اليومين الماضين كافة المتطلبات الخاصة بالمدرج والتي تم تصميمها خارج مصر.

وكان عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي قد أعلن في مؤتمر صحفي عن خطة تطوير ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة وكانت شركة (صلة) راعي الأهلي قد أعلنت من خلال أحمد صادق دياب المتحدث الإعلامي عن تكفل الشركة بكافة تكاليف تجديد الملعب.

وتسلمت إدارة الأهلي خلال اليومين الماضيين كافة المتطلبات الخاصة بالمدرب والتي تم تصميمها خارج مصر وفقا للقياسات الهندسية ورؤية الشركة القائمة على تطوير المدرب بما يتناسب مع ملاعب الأندية الأوروبية.

ويشرف على تطوير الملعب عماد وحيد بالإضافة للتنسيق مع رعاة النادي الأحمر وفقا لاحتياجاتهم الإعلانية في مدرج التتش.

وقال عماد وحيد في تصريحات للصحفيين "أعمال التركيب بدأت بالفعل وسوف تستمر بكثافة خلال الأيام القادمة للوفاء بالوعد والانتهاء من تطوير المدرج على النحو الأمثل في منتصف يونيو القادم".

وأضاف "التطوير لن يجمل صورة المدرج ومقاعده. لكن ستكون هناك مرحلة ثانية لتشطيب محتوى المدرج الداخلي وما يضمه من جيم عالمي لفريق الكرة وغرف مخصصة لتغيير الملابس وقاعة للطعام والاجتماعات والفيديو وقاعة للمؤتمرات الصحفية ومغطس وصالة ساونا وجاكوزي وغرف فندقية".

وأتم "خطوة التتش تأتي ضمن خطة متكاملة في فروع النادي الثلاثة لوضع الأهلي في أفضل صورة ممكنة".