صور جنسية بـ"واتس آب" بطلة "سيب إيدى"..والنيابة ترسل الهواتف للمعمل الجنائى

أمر معتز عاطف، وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف ضياء نجم الدين مدير النيابة، بإرسال هواتف بطلة كليب "سيب إيدى" وممثلة وطالبة، إلى الأدلة الجنائية لفحصها وتفريغها.

وكشفت تحقيقات معتز عاطف وكيل أول النيابة، وجود محادثات وصور جنسية بين المتهمات وخليجيين على "الواتس آب"، والاتفاق معهم على مقابلتهم بأحد الفنادق الشهيرة.

كما تبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمات صعدن إلى غرفة نزلاء بالفندق، لممارسة الرذيلة معهم، وبعدها أبلغ أمن الفندق شرطة السياحة بالواقعة، فتم القبض عليهم قبل ممارسة الرذيلة مع النزلاء، وضبط بحوزتهم 5 آلاف جنيه.

وكانت معلومات قد وردت إلى العميد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة، تفيد باتفاق ممثلة مغمورة تدعى "ناهد.م" مع 3 أثرياء عرب على ممارسة الجنس الحرام بمقابل مادى.

وأضافت المعلومات، أن الممثلة المغمورة اتفقت مع بطلة كليب "سيب إيدى" رضا الفولى وفتاة أخرى على ممارسة الجنس مع الأثرياء العرب.

وبإخطار اللواء أحمد مصطفى شاهين رئيس الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، تم تقنين الإجراءات، وداهم الساقطات كل من المقدم وليد بدر والمقدم محمد صالح من رجال مباحث الآداب وضبطا "ناهد.م" 38 سنة عضو نقابة المهن التمثيلية ومقيمة بالإسكندرية، و"رضا الفولى" 31 سنة بطلة كليب سيب إيدى و"إنجى.ا" 24 سنة طالبة بكلية التجارة بصحبة 3 أثرياء عرب داخل "سويتين" بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.

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