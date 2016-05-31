رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ معمل تكرير المنتجات البترولية بمسطرد

عقد اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلين عن الشركات المنفذة للمشروع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ هذا المشروع الهام، والانتهاء منه في التوقيتات المحددة له، وذلك لما يساهم به في تغطية إستهلاك إقليم القاهرة الكبرى من المنتجات البترولية، وإستغلال السعات التخزينية للمستودعات، وسعات التكرير المتاحة بالمنطقة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن مشروع معمل التكرير بمنطقة مسطرد يتم تنفيذه بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 3.7 مليار دولار، كما سيقدم تغذية تصل إلى 4.2 مليون طن سنوياً من المازوت و 7 ملايين طن سنوياً من الخام المكرر، كما تمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من جانب كبير من أعمال التشييد والبناء بمعدل تنفيذ 87%، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال الميكانيكية منتصف نوفمبر المقبل، ليبدأ التشغيل التجريبي للمشروع خلال الربع الثاني من عام 2017.