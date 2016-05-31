كامل الوزير: ننسق مع القابضة للمياه لإنهاء محطات صرف الإسماعيلية الجديدة

قال اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة تنسق مع وزارة الإسكان والشركة والقابضة للمياه، لبدء إنشاء محطة الصرف الصحى بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وتفقد الوزير موقع إنشاءات مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن جولة لمشروعات منطقة القناة ضمن موقع حفر أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس.

وأضاف الوزير للصحفيين، أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة، وانتهت مرحلة كبيرة من تشطيبات والوحدات السكنية، ونعمل على إنشاء محطات مياه الشرب ومحطة الصرف الصحى قبل تسليم الوحدات لساكنيها.

وقال الوزير راعينا فى الشكل المعمارى للمدينة أن يكون مشابهًا لطابع مدينة الإسماعيلية باستخدام القرميط وأشكال الشركات ويكون قريبًا من مبان المدينة الأصلية.

وأضاف نركز على أن يكون مستوى تشطيب الوحدات بشكل جيد ومريح فى كل الوحدات بحسب المساحات، وسيكون الأسعار بحسب التكلفة التى تم البناء بها.

وقال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية إن كراسات الشروط والوحدات سيحدد بناء على زيارة من رئيس الجمهورية يعلم فيه موعد افتتاح المدينة وطرحها للمواطنين.

وأضاف طاهر تسليم الوحدات سيكون بعد اكتمال المرافق بشكل كامل، ولن نسمح بالتسكين قبل أن تكتمل مرافق الصرف الصحى والكهرباء والمياه بشكل كامل حتى لا نخلق مشكلات فى المدينة.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: بدء حفر أنفاق الإسماعيلية بداية رمضان