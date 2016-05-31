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بالفيديو..رفع جلسة محاكمة المتهمين بـ"فض رابعة" بسبب حالة هرج ومرج بالقفص

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بالفيديو..رفع جلسة محاكمة المتهمين بـ"فض رابعة" بسبب حالة هرج ومرج بالقفص بالفيديو..رفع جلسة محاكمة المتهمين بـ"فض رابعة" بسبب حالة هرج ومرج بالقفص
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة محمد بديع و738 متهمًا آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأثناء فض الأحراز حدثت حالة من الهرج والمرج داخل القفص، وأكد الدفاع للمحكمة أن الشرطة تتعدى على المتهمين داخل القفص، وهنا قام المتهمين بالطرق على القفص ورددوا هتافات ضد الداخلية، ما جعل رئيس المحكمة يرفع الجلسة.

فيما تعرض أحد المتهمين لحالة إغماء، وطالب بنقل محاكمة المتهمين من معهد الأمناء، وطالب بإثبات تعدى الأمن على المتهمين.

يأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


> بدء جلسة محاكمة "بديع" و738 آخرين فى قضية "أحداث فض اعتصام رابعة"

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مصر 365

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