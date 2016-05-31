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بالصور مكياج عيون اليسا على غلاف سيدتي

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الثلاثاء 31-05-2016 19:19

تشتهر اليسا بجاذبية عينيها، وهي تدرك تماماً كيفية إبرازها بالمكياج اللافت من جهة، والطبيعي من جهة أخرى. وها هي تطلّ على غلاف مجلة "سيدتي" لهذا العدد بمكياج عيون جميل جداً منحها إطلالة كلاسيكية وجذابة.
اعتمدت اليسا مكياجاً سموكي خفيفاً مع الظلال الترابية، وإليك خطوات الحصول على هذا المكياج:


•استخدمي الظلال الترابية الداكنة على الزاوية الخارجية للعين واسحبيها قليلاً نحو الخارج
•انتقلي إلى الظلال البيج، وطبّقيه على الجفن المتحرك من الزاوية الداخلية نحو الظلال الداكنة على الزاوية الخارجية
•طبّقي القليل من الظلال اللامع على الجفن الثابت
•اجعلي منطقة تحت الحاجب مشرقة بالظلال الفاتح
•ثم انتقلي إلى الأيلاينر الأسود لرسم العين بخط رفيع، عند أول الجفن العلوي، ليعرض تدريجياً كلما اتجهت نحو الخارج
•أما بالنسبة إلى الجفن السفلي، فرتبي القليل من الظلال الترابية على طول خط الرموش
•ضعي الكحل الأسود داخل الجفن السفلي
•استخدمي الرموش المستعارة لتكبير العين مع القليل من الماسكرا
•أما بالنسبة إلى الشفاه، فاكتفي بأحمر الشفاه الزهري الفاتح أو النيود

يعتبر هذا المكياج من أجمل الاتجاهات الجمالية التي تعتمدها اليسا. وأنت ـ سدتي ـ ما رأيك في هذا المكياج؟

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سيدتي

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