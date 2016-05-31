البحرين تؤيد الحكم بإعدام 3 متهمين فى قضية استهداف قوات شرطة

قضت محكمة الاستئناف العليا الأولى بمملكة البحرين اليوم /الثلاثاء/ بتأييد الحكم على عشرة متهمين فى قضية استهداف قوات الشرطة ما بين الاعدام والسجن المؤبد وإسقاط الجنسية.

وأوضح المحامى العام أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - أن المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام على 3 متهمين والسجن المؤبد على 7 آخرين وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات.

وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التى ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجنى عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

>