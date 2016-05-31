الخميس.. عبدالرحمن شعلان بطل «السومو» يصل القاهرة قادًما من اليابان

يصل مطار القاهرة الدولي صباح الخميس المقبل، الكابتن عبد الرحمن شعلان لاعب “السومو” المصرى العالمي الشهير باليابان , في زيارة للبلاد تستغرق 5 أيام , وذلك فى إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.

صرحت بذلك مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر: “تستضيف هيئة تنشيط السياحة لاعب السومو الشهير , والذي يصل معه وفد إعلامي من قناة TBS اليابانية لتغطية الزيارة”.

وأضافت المصادر أن اللاعب المصري سوف يصل من اليابان علي الطائرة القطرية, وسوف يتضمن برنامجه زيارة 3 محافظات القاهرة والمنيا والدقهلية .