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الخميس.. عبدالرحمن شعلان بطل «السومو» يصل القاهرة قادًما من اليابان

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الخميس.. عبدالرحمن شعلان بطل «السومو» يصل القاهرة قادًما من اليابان الخميس.. عبدالرحمن شعلان بطل «السومو» يصل القاهرة قادًما من اليابان

عبدالرحمن علاء بطل السومو مع الرئيس السيسى

يصل مطار القاهرة الدولي صباح الخميس المقبل، الكابتن عبد الرحمن شعلان لاعب “السومو” المصرى العالمي الشهير باليابان , في زيارة للبلاد تستغرق 5 أيام , وذلك فى إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الوافدة إلى .

 صرحت بذلك مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي  اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر: “تستضيف هيئة تنشيط السياحة لاعب السومو الشهير , والذي يصل معه وفد إعلامي من قناة TBS اليابانية لتغطية الزيارة”.

وأضافت المصادر أن اللاعب المصري سوف يصل من اليابان علي الطائرة القطرية, وسوف يتضمن برنامجه زيارة 3 محافظات القاهرة والمنيا والدقهلية .

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