"زبال" رفض دفع "إتاوة" لـ 3 مسجلين خطر فقتلوه والنيابة تحيلهم للجنايات

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، والمستشار أحمد جاد مدير نيابة الحوادث، إحالة 3 مسجلين خطر للجنايات، بتهمة قتل زبال، بالمرج.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى اعتياد كل من ناصر.م، وسالم.أ، ومروان.ع، مسجلين خطرعلى فرض إتاوة على أهالى المنطقة، وحاول المتهمين مرارا فرض إتاوة على المجنى عليه، إلا أنه رفض إعطائهم أى أموال.

واتفق المتهمون على قتل المجنى عليه، بعد حدوث مشاجرات متكررة معه، وبالفعل اقتحموا منزله واعتدوا عليه بسكينة وساطور، أسفرت عن طعنات متعددة فى رأسه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن القتيل سيد.ط، يبلغ من العمر 40عاما، يعيش مع زوجته وابنته بالمرج، ويعمل زبالا، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين للجنايات بعد ثبوت تورطهم بالواقعة.



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